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19:11, 10 апреля 2023Среда обитания

Российскую блогершу обманули с жильем на Кипре

Блогерша Лена Ленина купила жилье на Кипре и стала жертвой мошенников

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская блогерша, писательница и предприниматель Лена Ленина купила жилье на Кипре и стала жертвой обмана. Апартаменты, за которые знаменитость внесла предоплату в 2019 году, так и не были построены, сообщает MK.RU.

Четыре года назад Ленина подписала договор и заплатила 40 процентов от стоимости недвижимости. Позже президент девелоперской компании на свадьбе блогерши подарил ей оставшиеся 60 процентов апартаментов. В документе было прописано, что дом должны достроить в 2020 году, но этого не произошло.

Позже новый президент компании-застройщика сообщил Лениной, что договор с ней недействителен. «Будьте осторожны и не связывайтесь с нечистоплотными компаниями. Справляйтесь о репутации. И точно никогда не покупайте по плану или на уровне котлована. Могут кинуть, как только цены вырастут», — заявила блогерша. Ленина уточнила, что многие агенты по недвижимости пытались отговорить ее от сделки с этой компанией, но она повелась на заверения русскоязычных директоров по продажам кипрской компании.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества с жильем в России — компании, которые должны завершить возведение долгостроев, продают там квартиры новым дольщикам.

Нина Ташевская
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