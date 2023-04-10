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16:56, 10 апреля 2023Мир

Захарова заявила о желании Лондона сделать Украину «выжженной землей»

Захарова: поставляя снаряды с ураном, Лондон хочет сделать Украину «выжженной землей»
СюжетМинобороны:

Фото: Kholodny Yar / Reuters

Продолжая поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном, Лондон хочет сделать Украину «выжженной землей». О таком желании Великобритании заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила заявления Минобороны Соединенного Королевства о низком вреде боеприпасов с обедненным ураном (БСОУ) на здоровье военных и экологию. По ее словам, использование этих снарядов превратит страну в безлюдную территорию.

«Там не будут говорить по-русски, не будут говорить по-украински, там вообще будет тишина. Как в Припяти и Чернобыле», — предрекла Захарова. Она напомнила, что НАТО в своих операциях применяли БСОУ, в частности с ними работали итальянские военные. Впоследствии они подавали иски против Минобороны с жалобами на развитие онкологических заболеваний.

Ранее сербский юрист Срджан Алексич заявил, что готовит иск к НАТО из-за применения организацией боеприпасов с обедненным ураном при бомбардировках Югославии в 1999 году. Он обратил внимание на то, что с каждым годом ветеранов становится меньше, так как они умирают от рака.

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Виктория Кондратьева
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