Изменившаяся до неузнаваемости Мадонна захотела вернуть прежнее лицо

Изменившаяся до неузнаваемости из-за пластики певица Мадонна захотела вернуть прежнее лицо

Американская певица Мадонна, которая сделала множество пластических операций и косметологических процедур, захотела вернуть прежнюю внешность. Об этом анонимный источник сообщил Daily Mail.

64-летняя знаменитость столкнулась со шквалом критики после появления на премии «Грэмми-2023» в феврале. Тогда поклонники обвинили поп-исполнительницу в том, что она изменилась до неузнаваемости из-за хирургических вмешательств. «На самом деле, ее сильно беспокоит негатив хейтеров, который обрушился на нее в последнее время», — уточнил источник.

По словам собеседника издания, Мадонна вновь обратилась к специалистам в надежде вернуть прежние черты лица до начала ее мирового тура. «Она внимательно следит за реакцией пользователей сети и хочет вновь быть похожей на себя к концертам», — высказался в заключение приближенный к певице.

Сама звезда никак не отреагировала на появившуюся в СМИ информацию.

В феврале другой анонимный источник также рассказал, что лицо поп-исполнительницы стало одутловатым из-за желания вернуть высокие скулы, которые прославили ее в 2000-х.