Стало известно о состоянии найденных рядом с телом матери детей из Подмосковья

Мишонова: найденных в Подмосковье рядом с телами родителей детей передали дедушке

Малолетние дети, обнаруженные в квартире рядом с телами погибших отца и матери, чувствуют себя хорошо. На данный момент они находятся под временной опекой своего дедушки. Об этом «Ленте.ру» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«В обстоятельствах смерти взрослых разбираются следователи. Малыши 1,5 и 2,5 лет чувствуют себя хорошо, пока переданы под временную опеку дедушки. Их дальнейшую судьбу решат органы опеки и попечительства», — рассказала Мишонова.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедово двоих детей обнаружили в квартире рядом с телами родителей. Сотрудники правоохранительных органов узнали о случившемся благодаря соседям: они услышали громкий плач и вызвали помощь.

Известно также, что специалисты не нашли следов насильственной смерти на телах взрослых. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.