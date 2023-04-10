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17:20, 10 апреля 2023Россия

Стало известно о состоянии найденных рядом с телом матери детей из Подмосковья

Мишонова: найденных в Подмосковье рядом с телами родителей детей передали дедушке

Фото: Diana Polekhina / Unsplash

Малолетние дети, обнаруженные в квартире рядом с телами погибших отца и матери, чувствуют себя хорошо. На данный момент они находятся под временной опекой своего дедушки. Об этом «Ленте.ру» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«В обстоятельствах смерти взрослых разбираются следователи. Малыши 1,5 и 2,5 лет чувствуют себя хорошо, пока переданы под временную опеку дедушки. Их дальнейшую судьбу решат органы опеки и попечительства», — рассказала Мишонова.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедово двоих детей обнаружили в квартире рядом с телами родителей. Сотрудники правоохранительных органов узнали о случившемся благодаря соседям: они услышали громкий плач и вызвали помощь.

Известно также, что специалисты не нашли следов насильственной смерти на телах взрослых. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

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Наталия Белова
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