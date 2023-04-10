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07:30, 10 апреля 2023Россия

Под Москвой двоих детей обнаружили рядом с телами родителей

В подмосковном Домодедово двоих детей обнаружили рядом с телами родителей

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В подмосковном Домодедово двоих детей обнаружили в квартире рядом с телами родителей. Об этом стало известно источнику РЕН ТВ.

По его данным, о случившемся узнали благодаря соседям: они вызвали полицию, так как дети громко плакали. Приехавшие на место правоохранители обнаружили в квартире два трупа и детей рядом с ними.

Специалисты не нашли на телах погибших признаки насильственной смерти, найденные дети находятся в удовлетворительном состоянии. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами родителей. Жильцы дома услышали плач и вскрыли квартиру, которую арендовали их соседи, не дождавшись приезда спасателей и полиции. Там находились мертвые супруги, рядом с ними нашли истощенных детей. Детей из Екатеринбурга удалось обнаружить благодаря протечке в квартире. Несовершеннолетние находились в помещении с телами родителей три с половиной дня.

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Анастасия Шейкина
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