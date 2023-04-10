Названа причина смерти найденных рядом с детьми в квартире жителей Подмосковья

Жители Домодедово, рядом с телами которых нашли детей, могли умереть от наркотиков

Причиной смерти 42-летней женщины и ее 37-летнего любовника из подмосковного Домодедово, рядом с телами которых нашли двух мальчиков в возрасте одного и двух лет, могла стать передозировка наркотиков. Подробности произошедшего появились у «МК».

По информации издания, рядом с телами в комнате нашли два использованных шприца, а на руках у погибших были следы инъекций. Предположительно, россияне скончались за сутки до обнаружения тел. Официальная причина смерти пока не называлась.

Кроме того, полиция выяснила, что умерший мужчина ранее был судим за избиение человека до смерти, пишет портал. Погибшие сожительствовали около года, сойдясь после того, как бывший муж россиянки покончил с собой.

Региональный Следственный комитет подтвердил, что следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружили. Как пишет ведомство на своем сайте, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются свидетели. Специалисты намерены оценить действия местных органов, осуществляющих надзор за несовершеннолетними.

Ранее стало известно, что жильцы многоквартирного дома в Домодедово услышали громкий плач детей в одной из квартир. Соседи не смогли попасть в квартиру и вызвали полицию. Вскрыв дверь, сотрудники правоохранительных органов обнаружили два тела, рядом с которыми находились маленькие дети.

Аналогичный случай произошел в середине марта в Екатеринбурге, где рядом с мертвыми родителями нашли двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку. Малышей удалось обнаружить благодаря протечке в квартире, которая образовалась из-за того, что старший ребенок открыл кран в ванной, чтобы попить. Дети находились в квартире с телами родителей три с половиной дня. Все это время грудная девочка лежала на диване рядом с умершей матерью.