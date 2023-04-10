Психолог назвала простые способы научиться отказывать

Психолог Айгуль Гранд дала совет людям, не умеющим отказывать друзьям и родственникам

Психолог Айгуль Гранд дала совет людям, не умеющим говорить «нет». Она предлагает им отвечать на просьбы не сразу, а сначала просить время на раздумье, пишет «Газета.Ru».

По словам Гранд, избавиться от привычки соглашаться на любые просьбы друзей, родственников и коллег может быть невероятно трудно. Самым важным шагом к этому, по мнению психолога, будет выстраивание личных границ.

Специалистка назвала несколько простых способов научиться отказывать.

Учитесь отказывать постепенно. Сначала скажите «нет» самому себе и откажитесь, например, от вредной еды. Затем, если ребенок просил завести собаку, но выгуливаете ее теперь вы, — исправьте и это, пусть теперь с питомцем гуляет только его хозяин Айгуль Гранд психолог

Гранд добавила, что привычка соглашаться часто формируется в детстве из-за доминирующих родителей, которые принимают за ребенка все решения и наказывают за непослушание. Вырастая, человек не проявляет индивидуальность, боится спорить и отстаивать личное мнение. Кроме того, некоторые не умеют отказывать из-за страха быть отвергнутыми, добавила Гранд.

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