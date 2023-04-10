Набиуллина опровергла информацию о выплате пенсий только в цифровых рублях

Глава ЦБ Набиуллина назвала слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях неправдой

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что информация о выплате пенсий только в цифровых рублях и замене ими наличных денег является неправдой. Ее цитирует РИА Новости.

«Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета», — такими словами Набиуллина опровергла появившиеся слухи относительно цифровой валюты.

Набиуллина объяснила, что цифровой рубль позволяет физлицам осуществлять любые денежные переводы бесплатно. Кроме того, владелец цифрового кошелька будет иметь возможность совершать любые операции с цифровой валютой в приложении любого другого банка, где у него также есть счета.

Председатель ЦБ также отметила, что регулятор продолжает развивать как безналичное, так и наличное обращение денег в стране. В связи с этим особое внимание Центробанк уделяет, например, модернизации банкнот.

О том, что россияне смогут получать пенсию в цифровой валюте, глава регулятора предположила в конце 2021 года. Она сообщила, что, если в стране все-таки введут такое платежное средство, выплаты можно будет осуществлять в новом формате.

В конце марта текущего года «Известия» рассказали, что с апреля 2023 года некоторые российские пенсионеры уже смогут оформить цифровые пенсии. Выплаты в новом формате стали доступна в связи с введением с 1 апреля цифрового рубля. От обычной пенсии цифровая отличается лишь формой валюты: размер выплат останется неизменным, возможность потратить и перевести деньги у граждан тоже останется.