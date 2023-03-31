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15:01, 31 марта 2023Экономика

Россиянам рассказали об особенностях цифровых пенсий

«Известия»: цифровая пенсия доступна с апреля, деньги будут начислять в цифровых рублях

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

С апреля 2023 года некоторые российские пенсионеры смогут оформить цифровые пенсии. О том, чем новая форма выплат будет отличаться от обычной пенсии, рассказали «Известия».

В издании подчеркнули, что цифровая пенсия стала доступна в связи с введением с 1 апреля цифрового рубля. От обычной пенсии цифровая отличается лишь формой валюты: размер выплат останется неизменным, возможность потратить и перевести деньги у граждан тоже останется.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, что такое цифровой рубль и чем он будет отличаться от безналичного рубля и биткоина.

О том, что клиенты российских банков получат доступ к цифровому рублю с 1 апреля 2023 года, в сентябре прошлого года сообщили в Центробанке. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ вместе с 15 банками проводит тестирование цифрового рубля. Использовать новую валюту, по задумке властей, сможет ограниченный круг граждан в рамках тестирования.

Создание прототипа платформы цифрового рубля завершилось в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы — Центральный банк. На ней клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации,

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Варвара Кошечкина
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