В Южной Корее начались учения военных и гражданской обороны

Учения по защите мирного населения «Хваран» начались в Южной Корее

Южнокорейские военные начали на юго-востоке страны комплексные учения по защите мирного населения «Хваран». Об этом пишет Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил (ВС) Республики Корея.

По данным издания, тренировки проводятся совместно с региональными органами власти, полицией, экстренными службами. Занятия начались в городе Тэгу и провинции Кенсан-Пукто. Они продлятся пять дней. «Учения "Хваран" также пройдут в других регионах страны поэтапно до октября», — подчеркнуло издание.

3 апреля США, Япония и Южная Корея начали совместные военно-морские учения вблизи Корейского полуострова в ответ на ядерную угрозу КНДР. Они направлены на борьбу с подводными лодками и перехват баллистических ракет потенциального противника.