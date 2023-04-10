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07:19, 10 апреля 2023Мир

В Южной Корее начались учения военных и гражданской обороны

Учения по защите мирного населения «Хваран» начались в Южной Корее

Фото: Globallookpress.com

Южнокорейские военные начали на юго-востоке страны комплексные учения по защите мирного населения «Хваран». Об этом пишет Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил (ВС) Республики Корея.

По данным издания, тренировки проводятся совместно с региональными органами власти, полицией, экстренными службами. Занятия начались в городе Тэгу и провинции Кенсан-Пукто. Они продлятся пять дней. «Учения "Хваран" также пройдут в других регионах страны поэтапно до октября», — подчеркнуло издание.

3 апреля США, Япония и Южная Корея начали совместные военно-морские учения вблизи Корейского полуострова в ответ на ядерную угрозу КНДР. Они направлены на борьбу с подводными лодками и перехват баллистических ракет потенциального противника.

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Марина Совина
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