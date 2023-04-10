Два приграничных российских села оказались обесточены после обстрела ВСУ

Губернатор Курска Старовойт заявил, что два села оказались обесточены после обстрела

Два села в Курской области оказались обесточены из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Около 650 человек остались без энергоснабжения в селах Горналь и Гуево Суджанского района в результате обстрела с территории Украины окрестностей села Плехово», — сообщил Старовойт.

Губернатор добавил, что на место случившегося выехала ремонтная бригада.

По данным Telegram-канала SHOT, ранее в этот же день электроподстанцию в Курской области пытался атаковать беспилотный летательный аппарат (БПЛА), обломки которого обнаружили в Суджанском районе.

С октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.