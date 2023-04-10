Представительство ДНР в СЦКК сообщило о возобновлении обстрела Донецка со стороны ВСУ

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили обстрел Донецка.

Отмечается, что украинские военные атаковали Куйбышевский район города в 07:25 мск, выпустив пять снарядов из тяжелой артиллерии калибра 152 миллиметра. В прошлый раз ВСУ обстреляли Донецк днем 9 апреля.

Ранее глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что штурмовая авиация ВВС России применила неуправляемые ракеты и нанесла удары по огневым средствам и живой силе ВСУ на краснолиманском направлении в ДНР. Также российские военные использовали «Солнцепеки» и произвели поражение термобарическими снарядами.