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08:08, 10 апреля 2023Бывший СССР

ВСУ возобновили обстрел Донецка

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о возобновлении обстрела Донецка со стороны ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили обстрел Донецка.

Отмечается, что украинские военные атаковали Куйбышевский район города в 07:25 мск, выпустив пять снарядов из тяжелой артиллерии калибра 152 миллиметра. В прошлый раз ВСУ обстреляли Донецк днем 9 апреля.

Ранее глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что штурмовая авиация ВВС России применила неуправляемые ракеты и нанесла удары по огневым средствам и живой силе ВСУ на краснолиманском направлении в ДНР. Также российские военные использовали «Солнцепеки» и произвели поражение термобарическими снарядами.

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Марина Совина
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