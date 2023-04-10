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15:43, 10 апреля 2023Среда обитания

Мировой океан стал рекордно теплым

Noaa: поверхность Мирового океана потеплела до 21,1 градуса Цельсия

Фото: Wesley Riddle / Unsplash

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (Noaa) зафиксировало, что температура поверхности Мирового океана оказалась на рекордно высоком уровне. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые заметили, что к началу апреля Мировой океан потеплел до 21,1 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд в 21 градус Цельсия был установлен в 2016 году. Эксперты отметили, что в будущем потепление повысит риск экстремальных погодных условий и приведет к новым тепловым рекордам.

По данным специалистов, накапливание тепла в верхних уровнях океана продолжается с 1980-х годов. Так, в тропической части Тихого океана оно распространилось на глубину более 100 метров. «Сейчас нам очевидно, что сигнал об изменении климата звучит громко и ясно», — заявил старший научный сотрудник Noaa Майк Макфаден.

Ранее климатолог Сергей Семенов заявил, что при подъеме уровня Мирового океана в опасности окажутся Бангладеш, Египет и южная часть США. Повышение уровня Мирового океана угрожает местности с пологим побережьем, где море будет сильнее наступать на сушу.

Нина Ташевская
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