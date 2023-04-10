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14:15, 10 апреля 2023Среда обитания

Названы оказавшиеся под угрозой из-за подъема уровня мирового океана регионы

Климатолог Семенов: при подъеме уровня мирового океана в опасности окажется Бангладеш

Фото: Zabed Hasnain Chowdhury / Globallookpress.com

При подъеме уровня мирового океана в опасности окажутся Бангладеш, Египет и южная часть США. Регионы под угрозой назвал климатолог Сергей Семенов, передает URA.RU.

Повышение уровня мирового океана угрожает местности с пологим побережьем, где море будет сильнее наступать на сушу. Кроме того, подъем уровня воды провоцирует появление больших волн. В некоторой опасности также оказались города, расположенные частично ниже уровня океана, так как защищающие их дамбы могут не выдержать.

Семенов добавил, что повышение температуры мирового океана только способствует дальнейшему потеплению вод. «Когда температура поверхности океана повышается, он хуже поглощает углекислый газ, поэтому здесь возникает обратная связь. Чем большего углекислого газа, тем больше температура. Чем выше температура, тем хуже поглощается углекислый газ океаном, и он больше накапливается в атмосфере», — пояснил эксперт.

В феврале 2022 года Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупредило, что уровень моря в США в ближайшие три десятилетия повысится сильнее, чем за последние сто лет. Из-за этого под угрозой наводнений оказались прибрежные города, в том числе Нью-Йорк и Майами.

Александра Качан
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