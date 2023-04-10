Эксперты обсудили разработку курса «Основы российской государственности»

Прошло заседание рабочей группы по разработке курса «Основы российской государственности»

Прошло заседание межведомственной рабочей группы по разработке учебно-методического комплекса «Основы российской государственности» под председательством министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова.

В заседании приняли участие Александр Харичев, начальник Управления президента России, Валерий Фадеев, советник президента, Полосин Андрей, научный руководитель проекта, а также представители вузов и научной сферы образования.

Были подведены итоги проведения научно-методических конференций, намечены основные направления и концепты реализации проекта в дальнейшем.

Как сообщила Ольга Петрова, в течение месяца проведены семь окружных и три отраслевые конференции. Более трех тысяч преподавателей из 562 университетов России приняли участие в разработке курса. Определены опорные вузы, на базе которых будут созданы межрегиональные (территориальные) научно-методические центры.

«Мы провели огромный спектр работ, чтобы новый курс обрел свое уникальное содержание. Напомню, что внедрение модуля необходимо для формирования у учащихся осознания принадлежности к российскому обществу и развития чувства гражданственности. С такой поддержкой у нас точно все получится!» — отметила она.

