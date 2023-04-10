В Госдуме отреагировали на отмену парада Победы в приграничном регионе

Депутат Бессараб напомнила о статусе безопасности в отменившем парад 9 мая регионе

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя отмену парада на День Победы в Курской области, отметила, что не всегда возможно провести парад на 9 мая. В беседе с «Лентой.ру» она напомнила об указе президента России, согласно которому в некоторых регионах сейчас действует режим среднего уровня реагирования.

Ранее стало известно, что в Курской области 9 мая не будут проводить парад в честь годовщины Победы по соображениям безопасности. Об этом заявил губернатор граничащего с Украиной региона Роман Старовойт.

«Как известно, у нас есть указ президента, в соответствии с которым регионы получили статус по безопасности. Например, Краснодарский край — это средний уровень, а Курская и Белгородская области — это приграничные территории, поэтому там достаточно опасно, в частности проводить парады», — заявила Бессараб.

Депутат убеждена, что органами исполнительной власти будут приняты в отношении парада абсолютно адекватные и правильные решения.

«Мы тоже понимаем, что не всегда возможно провести парад, провести всеми любимый Бессмертный полк. Можно это сделать в какие-то из дней дистанционно. Что поделать, такая ситуация», — заключила она.

На территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей действует режим среднего уровня реагирования. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.

Средний уровень реагирования подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах. Кроме того, жителей перечисленных регионов могут отселить из опасной зоны для обеспечения их безопасности.