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17:39, 10 апреля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 22 года за убийство пасынка на глазах у матери

Жителя Челябинска, облившего двухлетнего пасынка кипятком, осудили на 22 года за убийство

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Челябинский областной суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима местного жителя, жестоко убившего двухлетнего пасынка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Также мужчину признали виновным в истязании и угрозе убийством. Он не признал вину и сказал, что мальчик получил ожоги, когда принимал душ.

По версии следствия, в период с января 2020 года по май 2021 года отчим постоянно издевался над малышом. 21 мая у себя в квартире в поселке Западный он зажал ребенку рот и облил его кипятком на глазах у беременной жены. Чтобы она не позвонила в скорую, мужчина ударил ее по голове и пригрозил расправой. Как уточнялось ранее, из-за этого мать не вызвала врачей и в течение двух дней наблюдала за тем, как мучается сын.

23 мая ребенок скончался от термических ожогов и ожогового шока.

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Елизавета Новикова
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