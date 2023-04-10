Растения модифицировали для борьбы с вредителями

В растениях модифицировали выработку феромонов для борьбы с насекомыми

Ученые из Института Эрлхэма в Англии модифицировали растения так, что они начали производить больше феромонов, привлекающих вредителей. В результате насекомые попадали в ловушки и погибали. Выводы исследования опубликованы на официальном сайте института.

Феромоны — летучие химические соединения, вырабатываемые и выделяемые растениями или организмами для обмена информацией и привлечения внимания среди представителей одного вида. Зачастую фермеры распыляют феромоны насекомых среди посадок, чтобы имитировать сигналы самок вредителей, заманивая самцов в ловушку для уничтожения или отвлекая от поиска партнера. Химическое производство этих молекул затратно с финансовой точки зрения, а также сопряжено с выбросами токсичных побочных продуктов.

Чтобы найти более дешевую и экологичную альтернативу, специалисты решили изменить геном растений табака Nicotiana benthamiana для увеличения производства половых гормонов мотылька. Таким образом образцы стали «фабрикой» по переработке солнечного света и воды в привлекающие растения соединения.

Важным отличием этой работы стало то, что синтез не препятствовал нормальному росту растений, что является распространенным явлением при искусственном редактировании, поскольку вся энергия уходит на производство молекул. Мягкое воздействие на табак было обеспечено за счет сульфата меди, который позволил контролировать как время, так и степень экспрессии генов.