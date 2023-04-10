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10:52, 10 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин поджег свой дом с женой и ее любовником

В Забайкалье мужчина поджег свой дом, где застал супругу с любовником

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Забайкальском крае местного жителя обвинили в убийстве жены и ее любовника. Об этом в понедельник, 10 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, в январе 2023 года мужчина распивал спиртное вместе с женой и общим знакомым у себя дома, после чего застал их раздетыми. Из ревности он поджег картонную коробку и бросил ее на веранду. Потерпевшие скончались от отравления окисью углерода. Фигурант признал вину, однако пояснил, что не желал жене и знакомому смерти. Уголовное дело направили в суд.

Ранее сообщалось, что в Бурятии 30-летний мужчина заживо сжег бывшую жену и ее отца-инвалида из чувства ревности.

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Илона Палей
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