Россиянин поджег свой дом с женой и ее любовником

В Забайкалье мужчина поджег свой дом, где застал супругу с любовником

В Забайкальском крае местного жителя обвинили в убийстве жены и ее любовника. Об этом в понедельник, 10 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, в январе 2023 года мужчина распивал спиртное вместе с женой и общим знакомым у себя дома, после чего застал их раздетыми. Из ревности он поджег картонную коробку и бросил ее на веранду. Потерпевшие скончались от отравления окисью углерода. Фигурант признал вину, однако пояснил, что не желал жене и знакомому смерти. Уголовное дело направили в суд.

Ранее сообщалось, что в Бурятии 30-летний мужчина заживо сжег бывшую жену и ее отца-инвалида из чувства ревности.

