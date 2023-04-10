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17:22, 10 апреля 2023Россия

Россиянин выгулял на поводке маленького ребенка и попал на видео

В Екатеринбурге полиция проверяет видео с мужчиной, выгуливавшим ребенка на поводке

В Екатеринбурге на улице заметили мужчину, который гулял с маленьким ребенком на поводке. Теперь его разыскивает полиция. Видео опубликовал портал E1.ru.

На попавших в сеть кадрах видно, как мужчина прогуливается по площади с ребенком, к которому привязан поводок. При этом малыш ползет на четвереньках по голым плитам.

Мнение читателей издания касательно увиденного разделилось. Одни назвали такое обращение с ребенком недопустимым, другие посчитали произошедшее нормальным и напомнили о продающихся в детских магазинах вожжах для прогулки с детьми.

При этом, как следует из описания приспособления на торговых площадках, оно используется для гиперактивных детей, однако малыш с видео ведет себя спокойно и медленно ползет по плитке, а не убегает. Кроме того, на записи не видно, какой именно поводок использует мужчина.

В свою очередь распространившимися по сети кадрами заинтересовалась полиция. Как сообщили в территориальном отделении ОВД, правоохранители начали проверку и в данный момент разыскивают гулявшего с ребенком на поводке россиянина, чтобы установить причину такого обращения с малышом.

Ранее другой житель Екатеринбурга посадил за руль машины ребенка, которому на вид около пяти-семи лет, а сам сел рядом. Снявший это на видео горожанин заявил, что управляемый мальчиком транспорт чуть не врезалась в его автомобиль.

Константин Лысяков
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