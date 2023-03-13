Россиянин посадил маленького ребенка за руль и попал на видео

В Екатеринбурге мужчина посадил за руль маленького ребенка, его сняли на видео

В Екатеринбурге мужчина посадил за руль ребенка, которому на вид около пяти-семи лет, и попал на видео. Его публикует Е1.ru.

На кадрах видно, что за рулем Lada сидит маленький ребенок. Рядом с ним сидит мужчина, который жестами просит прекратить съемку.

«Этот автомобиль чуть в меня не врезался! Я поэтому и пригляделся, а там ребенок за рулем. На перекрестке с Красных Командиров они остановились на красный сигнал светофора, я их догнал и записал на видео», — рассказал автор видео.

Появившимися кадрами заинтересовались в Госавтоинспекции — там начали проверку и напомнили, что по административной статье наказание за передачу управления лицу без прав будет составлять 30 тысяч рублей.

Ранее в Пушкине Московской области пьяный мужчина посадил за руль маленькую дочь, а после — ударил ее за поврежденное авто. Девочка, которую отец посадил за руль автомобиля, случайно включила передачу и въехала в чужой внедорожник.