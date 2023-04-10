В России возникли проблемы с пробками для шампанского

Baza сообщила о проблемах с поставками пробок из пробкового дуба для бутылок шампанского

В последнее время в России стало не хватать пробок из пробкового дуба, которые используются в бутылках шампанского. Об этом со ссылкой сразу на нескольких производителей вина сообщает Baza.

По их словам, проблемы возникли из-за очередных санкций. Ранее пробки завозили из Европы, но теперь приходится закупать их в Турции и на Кипре, причем на 20-30 процентов дороже, чем раньше. Так что в следующем году шампанское неизбежно подорожает.

При этом эксперты не исключают, что в перспективе бутылки с пробками останутся только в верхнем ценовом сегменте, а для обычных сортов будут использовать пластиковые пробки или алюминиевые винты.

Другой значимой проблемой становятся дубовые бочки для выдержки вин. Из-за санкций и дефицита их приходится менять на алюминиевые, что сказывается на вкусе и аромате. Также отдельные производители столкнулись с нехваткой бутылок с хорошим стеклом, хотя это и касается, как правило, премиум-сегмента.

Ранее крымские производители предупредили, что скоро могут увеличить оптовые цены на вино от 3 до 15 процентов из-за роста цен на логистику и виноматериалы.

Между тем в 2022 году Турция нарастила поставки шампанского в Россию на 182 процента. Одновременно с этим страна резко увеличила закупки во Франции. Похожая ситуация наблюдается в ОАЭ, которые закупили на 75 процентов шампанского больше, чем в 2021-м.