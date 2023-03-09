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13:53, 9 марта 2023Экономика

Россиян предупредили о подорожании вина

Производители Крыма предупредили о росте цен на вино до 15% из-за доставки через ДНР

Фото: Hermes Rivera / Unsplash

Крымские производители предупредили, что скоро могут увеличить оптовые цены на вино от трех до 15 процентов из-за роста цен на логистику, сообщает РБК.

Владелец завода марочных вин «Инкерман» Валерий Захарьин объяснил, что после теракта на Крымском мосту проезд грузовиков по нему запрещен. Воспользоваться паромом не всегда возможно из-за очередей, поэтому приходится возить вино через территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) и Ростовскую область.

По словам Захарьина, раньше грузы доставляли в среднем за 36–48 часов, а сейчас транспортировка может доходить до 168 часов. Расходы на транспорт выросли на 85 процентов, до уровня в 150 тысяч рублей за машину. Директор Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина» Тимофей Месеняшин добавил, что перевозка грузов через Запорожскую и Херсонскую области в сравнении с доставкой через Крымский мост также подорожала, но на 60 процентов.

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Помимо логистики, в цене выросли сами виноматериалы, а также услуги розлива. Однако за счет хорошего урожая в 2022 году многие компании могут сдерживать рост цен. По словам Захарьина, «Инкерману» удалось не поднимать стоимость выше пяти процентов. Прочие производители сообщили о повышении цен от двух до десяти процентов, сообщил представитель «Ленты».

В январе 2023 года производство вина в России выросло почти в полтора раза (на 45,9 процента, до 1,6 миллиона дал) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Производство шампанского увеличилось на 35,9 процента, до 827,5 тысячи дал. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта увеличилось на 2,8 процента, до 213,3 тысячи дал, а ликерных вин — на 90,1 процента.

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Вячеслав Агапов
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