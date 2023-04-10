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04:23, 10 апреля 2023Россия

Путин проведет мероприятия в честь Дня космонавтики

Президент России Путин на предстоящей неделе проведет мероприятия в честь Дня космонавтики
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в деловых и торжественных мероприятиях по случаю Дня космонавтики, сообщает телеканал «Россия-1».

Как уточнили журналисты, на Пасху политик посетит богослужение. Он должен принять участие в совещании по экономическим вопросам, провести рабочие встречи. Кроме того, Путин побеседует с членами Совета безопасности РФ.

Ранее стало известно, что российское общество «Знание» в партнерстве с госкорпорацией «Роскосмос» проведет 12 апреля профориентационный космический марафон «Ключ на старт», приуроченный ко Дню космонавтики.

В 11 городах — Москве, Казани, Саранске, Вологде, Туле, Владивостоке, Екатеринбурге, Сочи, Курске, Архангельске и Пятигорске — выступят известные космонавты, ученые, изобретатели и другие эксперты, которые расскажут о собственном опыте жизни на орбите, научных открытиях, достижениях и пути.

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Марина Совина
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