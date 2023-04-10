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23:53, 10 апреля 2023Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ рассказал о вербовке нацбатальонами подростков в соцсетях

Пленный ВСУ заявил, что украинские нацбатальоны вербуют молодежь в социальных сетях

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Члены украинских нацбатальонов вербуют подростков через группы в социальных сетях. Об этом рассказал солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Ганжала, добровольно сдавшийся в плен военным России во время боев за Мариуполь в Донецкой народной республике (ДНР) в апреле 2022 года. Его слова передает ТАСС.

Солдат ВСУ отметил, что батальоны создавали свои патриотические группы. «Когда молодежь в 15-16 лет забивают национальными идеями, а потом, когда они достигают восемнадцатилетия, им дают в руки оружие и отправляют на войну», — заявил он.

Ранее пленный военнослужащий 25 отдельной воздушно-десантной бригады рассказал, что его подразделению не передали обещанные британские основные боевые танки Challenger.

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Марина Совина
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