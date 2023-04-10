В СДЭК раскрыли подробности эвакуации сотрудников из-за посылки

СДЭК проведет расследование из-за посылки, которая привела к эвакуации сотрудников

СДЭК сообщил «Ленте.ру», что планирует провести расследование для того, чтобы выяснить, что стало причиной резкого запаха из посылки в одном из пунктов выдачи заказов. В компании также рассказали об эвакуации сотрудников и посетителей.

«Сегодня, 10 апреля, в пункте выдачи заказов (ПВЗ) СДЭК на Ивантеевской улице наши сотрудники почувствовали резкий запах. Было принято решение закрыть ПВЗ до устранения причины появления запаха, сотрудники и посетители незамедлительно покинули помещение, — рассказали в пресс-службе компании. — На месте работают экстренные службы, работа ПВЗ временно приостановлена. Участники инцидента были осмотрены на месте сотрудниками скорой медицинской помощи».

В СДЭК рассказали о планах расследования и заявили, что в компании существует список запрещенных к перевозке опасных грузов. Относилась ли к их перечню подозрительная посылка, предстоит выяснить.

Ранее сообщалось, что три человека отравились химикатами в ПВЗ СДЭК из-за разбитой посылки. Предполагается, что один из сотрудников случайно уронил коробку, в которой якобы находился формальдегид. Именно он и вызвал у людей такие симптомы, как жжение в глазах и першение в горле.