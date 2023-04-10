Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:26, 10 апреля 2023Россия

В СДЭК раскрыли подробности эвакуации сотрудников из-за посылки

СДЭК проведет расследование из-за посылки, которая привела к эвакуации сотрудников

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

СДЭК сообщил «Ленте.ру», что планирует провести расследование для того, чтобы выяснить, что стало причиной резкого запаха из посылки в одном из пунктов выдачи заказов. В компании также рассказали об эвакуации сотрудников и посетителей.

«Сегодня, 10 апреля, в пункте выдачи заказов (ПВЗ) СДЭК на Ивантеевской улице наши сотрудники почувствовали резкий запах. Было принято решение закрыть ПВЗ до устранения причины появления запаха, сотрудники и посетители незамедлительно покинули помещение, — рассказали в пресс-службе компании. — На месте работают экстренные службы, работа ПВЗ временно приостановлена. Участники инцидента были осмотрены на месте сотрудниками скорой медицинской помощи».

В СДЭК рассказали о планах расследования и заявили, что в компании существует список запрещенных к перевозке опасных грузов. Относилась ли к их перечню подозрительная посылка, предстоит выяснить.

Ранее сообщалось, что три человека отравились химикатами в ПВЗ СДЭК из-за разбитой посылки. Предполагается, что один из сотрудников случайно уронил коробку, в которой якобы находился формальдегид. Именно он и вызвал у людей такие симптомы, как жжение в глазах и першение в горле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Украине предсказали тяжелую битву за Крым
Умер гитарист группы Alan Parsons Project Йен Байрнсон
Появились подробности лечения Костомарова
Премьер Польши посетит США для переговоров с производителями вооружений
Россиян стали гораздо чаще звать на работу за рубежом
Отказ от масла и сыра помог мужчине сбросить 63 килограмма
В Запорожской области усомнились в вероятности пасхального перемирия на Украине
СНБО Украины посоветовал не ждать «волшебных» дат контрнаступления
Раскольники попытались захватить храмы еще в одном украинском городе
Мировой океан стал рекордно теплым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.