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12:28, 10 апреля 2023Среда обитания

Названы регионы России с аномальным похолоданием

Синоптик Вильфанд спрогнозировал аномальное похолодание в Сибири

Фото: Vadim Artyukhin / Unsplash

В течение недели в Сибири прогнозируется температурный фон существенно ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Регионы с аномально холодной погодой он назвал в беседе с «Лентой.ру».

В конце марта и в течение первой недели апреля в Уральском федеральном округе, в частности в Екатеринбурге, на юге Сибири, юго-западе Дальнего Востока, в Хакасии, в Тыве были очень высокие температуры, рассказал синоптик. «Постоянно бились рекорды», — отметил он. Однако в выходные дни произошло резкое понижение температуры на 15-20 градусов.

«На юге Сибири температура понизилась, там везде отрицательные значения, причем настоящие зимние. Я говорю сейчас о Тыве, Хакасии, юге Иркутской области, Забайкалье — там ночные температуры минус 10 градусов, дневные повышаются до положительных значений, но все равно температурный фон ниже нормы прогнозируется в течение этой недели», — сообщил Вильфанд.

По его словам, температура существенно понизится и в Уральском федеральном округе, и в Красноярском крае, и в Поволжье — на 6-7 градусов. Но особенно сильно, на 15 градусов, температура понизиться в Средней и Южной Сибири. «Там хорошо выраженный очаг, который закрашивается синим цветом, а синий цвет — это значит аномалии значительно ниже норм. Можно сказать, что Сибирь в течение ближайшей недели посинеет от холода, там действительно очень сильные морозы», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Роман Вильфанд в беседе с «Лентой.ру» спрогнозировал самый теплый день с начала года в Москве, а также рассказал о том, какая погода ожидает жителей столицы на этой неделе.

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Екатерина Смирная
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