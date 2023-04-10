Москвичам предрекли самый теплый день с начала года

Синоптик Вильфанд спрогнозировал 12 апреля самый теплый день с начала года

В среду, 12 апреля, в Москве ожидается самый теплый день за весь прошедший период 2023 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. О том, какая погода ожидает жителей столицы на этой неделе, синоптик рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, до четверга включительно в Москве будет комфортная погода, обусловленная адвекцией воздушных масс с юга. С вечера сегодняшнего дня давление, которое было высоким, начнет падать, и уже завтра и послезавтра стабилизируется до нормальных значений.

В понедельник, 10 апреля, облачный день, местами не исключен кратковременный дождь. Дневная температура — от 14 до 16 градусов. Во вторник, 11 апреля, дневные температуры будут выше на один градус, ночные ожидаются в пределах 2-4 градусов.

«В среду наиболее теплый день прогнозируется, вообще, за весь период нынешнего года. Ночные температуры — 3-5 градусов, но они будут очень разнообразны — в тех местах, где облачность будет отсутствовать, даже до заморозков, а в центре города прогнозируется ночная минимальная температура 5-8 градусов. Днем — 16-18 градусов, без осадков», — поделился Вильфанд.

Такой температурный фон соответствует температуре первой декады мая, значит, погода в среду будет опережать свое развитие на три недели как минимум Роман Вильфанд синоптик

Последним теплым днем на неделе станет четверг, 13 апреля. Ночь ожидается теплая — 5-7 градусов, а в центре Москвы минимальные значения — от 8 до 10 градусов. Днем, преимущественно в первой половине дня, максимальные значения — 15-17 градусов, без осадков. Уже к вечеру начнется понижение температуры, связанное с северо-восточными и восточными воздушными массами.

«С пятницы тоже погода без осадков, но произойдет заметное понижение температуры, она вернется к своим усредненным значениям. 14 апреля температура ночью будет 1-6 градусов, днем 7-12. 15 апреля ночные температуры понизятся и будут около ноля (от минус 2 до плюс 3 градусов), дневные — от 7 до 12. В воскресенье ночью от минус 1 до плюс 4 градусов и днем — 8-13, совершенно нормальная для этого времени погода без осадков», — подытожил синоптик.

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал в Москве в ближайшую неделю майскую погоду без осадков. А иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков напомнил россиянам об опасности укуса клеща.