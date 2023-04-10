Путешественники забронировали все отели на майские праздники в Дагестане

Российские путешественники забронировали все отели на майские праздники в Дагестане

На предстоящие майские праздники загруженность отелей Дагестана составляет почти 100 процентов. Об этом сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов, передает ТАСС.

По его словам, единовременно гостиницы республики могут разместить более девяти тысяч человек. «В этом году в республике ожидаем полную загруженность отелей на майские праздники — почти 100%. В основном туристы выбирают Махачкалу, Дербент и Каспийск», — рассказал Мерданов.

Он отметил, что общее число классифицированных коллективных средств размещения в регионе составляет 81, а номерной фонд ежегодно пополняется. Несмотря на это, в связи с ростом турпотока отмечается нехватка мест размещения.

По данным агентства, по итогам 2022 года Дагестан принял более 1,5 миллиона туристов, что на 43 процента больше, чем в 2021 году.

