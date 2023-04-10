Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:39, 10 апреля 2023Моя страна

Путешественники забронировали все отели на майские праздники в Дагестане

Российские путешественники забронировали все отели на майские праздники в Дагестане

Фото: Unsplash

На предстоящие майские праздники загруженность отелей Дагестана составляет почти 100 процентов. Об этом сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов, передает ТАСС.

По его словам, единовременно гостиницы республики могут разместить более девяти тысяч человек. «В этом году в республике ожидаем полную загруженность отелей на майские праздники — почти 100%. В основном туристы выбирают Махачкалу, Дербент и Каспийск», — рассказал Мерданов.

Он отметил, что общее число классифицированных коллективных средств размещения в регионе составляет 81, а номерной фонд ежегодно пополняется. Несмотря на это, в связи с ростом турпотока отмечается нехватка мест размещения.

По данным агентства, по итогам 2022 года Дагестан принял более 1,5 миллиона туристов, что на 43 процента больше, чем в 2021 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Министр обороны Украины чуть не попал в плен в начале спецоперации
Московских школьников из медицинских классов будут учить врачи в больницах
Алмаз необычной формы добыли в российском регионе
Россиянин выгулял на поводке маленького ребенка и попал на видео
Черчесов сообщил о продлении контракта с «Ференцварошем»
Стало известно о состоянии найденных рядом с телом матери детей из Подмосковья
Популярный российский комик рассказал о цензуре в Comedy Club
Ольга Орлова заявила о трудностях получения маткапитала
Возлюбленная Роналду показала убранство яхты за 575 миллионов рублей
Мужчина похвастался кражей миллионов рублей у наркоторговцев и пропал
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.