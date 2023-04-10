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21:43, 10 апреля 2023Мир

В США назвали главного претендента на должность главы пресс-службы Госдепа

Politico: главой пресс-службы Госдепа может стать «ветеран» пиара Демпартии Мэтью Миллер
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Manuel Balce Ceneta / Pool / Reuters

Новым главой пресс-службы госдепартамента США взамен покинувшего этот пост Неда Прайса может стать Мэтью Миллер, которого считают «ветераном» пиара Демократической партии Соединенных Штатов. По данным издания Politico, он является главным претендентом на данную должность.

Об этом изданию сообщили три источника, знакомым с данным вопросом. Уточняется, что ранее Миллер был спецсоветником в Совете национальной безопасности при Белом доме и руководил коммуникационной и законодательной работой, касающейся ситуации вокруг Украины. Также он работал директором по коммуникациям в Комитете по предвыборной кампании Демократической партии и «возглавлял усилия по утверждению Энтони Блинкена на посту госсекретаря» в администрации президента США Джо Байдена.

Обязанности пресс-секретаря исполняет заместитель Прайса Ведант Патель. Сам бывший глава пресс-службы Госдепа США продолжает работать в ведомстве в команде госсекретаря Энтони Блинкена.

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Марина Совина
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