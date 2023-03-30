В США заявили о планах вернуть Россию к выполнению ДСНВ

Зампредставителя Госдепа Пател: США работают над возвращением России в ДСНВ

США работают над возвращением России к участию в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), чтобы Москва в полной мере выполняла требования документа. Об этом заявил зампредставителя Госдепа Ведант Пател на брифинге ведомства, запись доступна в Youtube.

«США будут рассматривать дополнительные контрмеры. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы вернуть стороны к выполнению требований», — заявил он. По его словам, Вашингтон осознает важность этого вопроса, ведь исполнение ДСНВ является одной из основ международной ядерной безопасности.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия в качестве жеста доброй воли будет уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет и ракет подводных лодок в рамках договора от 1988 года.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он подчеркнул, что речь идет не выходе из договора, а именно о приостановке. Для дальнейшего взаимодействия в рамках этого документа Москве необходимо понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.