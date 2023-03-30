Рябков рассказал о жесте доброй воли России для США

Рябков: Россия продолжит уведомлять США о пусках ракет в качестве жеста доброй воли

Россия в качестве жеста доброй воли будет уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет и ракет подводных лодок в рамках договора от 1988 года. Об этом рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что все виды обменов информацией по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) приостановлены. «Но на добровольной основе РФ будет придерживаться центральных количественных ограничений на СНВ, установленных в договоре по СНВ, и также продолжит выполнять соглашение 1988 года об обмене уведомлениями о ракетных пусках», — заявил он.

Рябков также напомнил, что Москва письменно и устно уведомляла Вашингтон о своей позиции в отношении ДСНВ, поэтому в этом вопросе не может быть недосказанностей. При этом он отметил, что США не сообщали России о приостановке ими действия договора.

«Мы исходим из того, что своим решением не передавать нам свои данные в рамках так называемых полугодовых обменов нарушили свое обязательство в рамках ДСНВ», — резюмировал замминистра.

Ранее помощник главы Пентагона Джон Пламб заявил, что США запросили у Москвы регулярный обмен информацией в рамках ДСНВ, но получили отказ. По его словам, в ответ Вашингтон также не будет делиться сведениями.