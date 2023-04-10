Посол в Лондоне оценил зависимость России от поддержки Китая

Посол в Лондоне Келин заявил, что Россия не зависит от политической поддержки Китая

Москва не зависит от политической поддержки властей Китая. Так оценил положение страны на международной арене посол России в Лондоне Андрей Келин, его слова передает Times.

По информации издания, российский дипломат подчеркнул, что РФ не является изолированным государством и может рассчитывать на политическое сотрудничество с другими странами БРИКС, такими, как Бразилия, Индия и ЮАР. Келин уточнил, что речь идет в том числе о развитии торговых отношений с этими государствами.

При этом посол добавил, что поддержка китайской стороны очень важная для Москвы. Он особенно выделил предложения Пекина по достижению мира в конфликте на Украине.

Ранее WP писало со ссылкой на секретные документы ЦРУ, что Пекин усилит поддержку Москвы в случае, если посчитает удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российских территорий «значительными». При этом на Западе отметили, что сейчас Китай не предоставляет Москве военную помощь.