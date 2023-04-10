Россиянам перечислили недоступные людям с татуировками профессии

HR-специалист Мурадян: продающие товары сегмента люкс компании не принимают людей с тату

Специалист по подбору персонала Гарри Мурадян перечислил россиянам профессии, которые в большинстве случаев недоступны людям с татуировками. На эту тему он высказался в интервью «Говорит Москва».

Собеседник издания рассказал, что компании, которые занимаются продажей товаров люксового сегмента, как правило, не принимают на работу специалистов с рисунками на теле. «Вы не можете прийти в магазин Louis Vuitton и увидеть там полностью зататуированного сотрудника», — уточнил Мурадян в беседе с журналистами.

При этом HR-специалист добавил, что в кафе и ресторанах, в свою очередь, нередко трудятся работники, в том числе официанты и хостес с множеством тату. Кроме того, по словам эксперта, существуют отрасли, в которые невозможно попасть без татуировок. «Например, в тату-салоне остро необходимо наличие татуировок. И в целом, когда мы говорим про творческую индустрию, в ней они приветствуются, потому что подчеркивают тебя как человека с креативным мышлением», — отметил он.

В марте мастера тату-салона Markd в Сиднее назвали места на теле, которые не подходят для нанесения рисунков. Так, один из специалистов рассказал, что никогда не будет татуировать глаза. По его мнению, данное желание клиента является странным и нелепым. Кроме того, эксперты отметили лицо, спину и ягодицы.