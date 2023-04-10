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18:46, 10 апреля 2023Моя страна

В российском городе установили крест на месте будущего храма

Под Орлом 8 апреля установили крест на месте будущего храма

Фото: Allatrust / Shutterstock / Fotodom

Под Орлом на пересечении улицы Генерала Лаврова и улицы Строительной установили крест на месте будущего храма. Об этом сообщает KP.RU.

Мероприятие прошло 8 апреля. Отмечается, что в скором времени в микрорайоне Болховский Орловского муниципального округа будет построена церковь в честь Иерусалимской иконы Божией Матери.

Храм возведут для увековечения памяти об архимандрите Иоанне (Крестьянкине) — священнослужителе Русской православной церкви. Архимандрит родился в городе Орел, где несколько лет назад ему был установлен памятник.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии археологи проведут раскопки на территории храма Тхаба-Ерды, который считается древнейшим христианским храмом в России. Также раскопки пройдут на территории замкового комплекса оборонно-сторожевых башен Вовнушки.

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Алиса Удовик
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