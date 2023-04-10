Непомнящий одержал первую победу в матче за титул чемпиона мира по шахматам

Непомнящий выиграл у Лижэня вторую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл китайца Дина Лижэня во второй партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

32-летний Непомнящий, для которого это вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, играл черными фигурами. Китайский спортсмен сдался после 29-го хода. Счет — 1,5:0,5 в пользу россиянина, который одержал первую победу в противостоянии.

Третья партия пройдет 12 апреля. Все встречи принимает Астана. Победителем соревнований станет шахматист, который первым наберет 7,5 очка.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, который ранее отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.