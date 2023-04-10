Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:11, 10 апреля 2023Бывший СССР

Экс-советник Кучмы раскритиковал решение Польши по украинскому зерну

Экс-советник Кучмы Соскин раскритиковал решение Польши по импорту украинского зерна
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: IMAGO / Kirchner / Marco Steinbrenne / Globallookpress.com

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал решение Польши, сократившей импорт украинского зерна. Об этом политик рассказал на своем YouTube-канале.

«В этот тяжелейший период единственное направление, которое более-менее функционирует [на Украине], — это сельскохозяйственный сектор. И вот вам, пожалуйста, удар в спину наносит Польша», — заявил Соскин.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил снизить объемы зерна, ввозимого из Украины. Причиной стали протесты польских фермеров, которым не нравится, что в стране оседает украинское зерно, а также само качество сельхозпродукции.

Украина согласилась прекратить поставки зерна в Польшу и оставить только транзит продукции. В Варшаве заявили, что в Киеве понимают «проблемы польского фермера».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
К бумажным повесткам от военкоматов прибавятся электронные оповещения
Женщина продала ребенка из-за одержимости демонами
Популярного рэпера прозвали вампиром из-за моложавой внешности в 50 лет
Раскрыты способы избавления от трупного запаха в квартире
В Москве уменьшились квартиры
В российской школе ученик на перемене ударил сверстника ножом
Менеджер Емельяненко описал работу с бойцом
Столетняя женщина раскрыла секрет долголетия
Россиянина обвинили в убийстве соседки молотком из-за ночного шума
Стюардессы отказали пассажиру в джин-тонике и довели его до криков и слез
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.