Экс-советник Кучмы раскритиковал решение Польши по украинскому зерну

Экс-советник Кучмы Соскин раскритиковал решение Польши по импорту украинского зерна

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал решение Польши, сократившей импорт украинского зерна. Об этом политик рассказал на своем YouTube-канале.

«В этот тяжелейший период единственное направление, которое более-менее функционирует [на Украине], — это сельскохозяйственный сектор. И вот вам, пожалуйста, удар в спину наносит Польша», — заявил Соскин.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил снизить объемы зерна, ввозимого из Украины. Причиной стали протесты польских фермеров, которым не нравится, что в стране оседает украинское зерно, а также само качество сельхозпродукции.

Украина согласилась прекратить поставки зерна в Польшу и оставить только транзит продукции. В Варшаве заявили, что в Киеве понимают «проблемы польского фермера».