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22:05, 10 апреля 2023Бывший СССР

Возможная гибель британского наемника на Украине попала на видео

РИА Новости показало видео возможной гибели британского наемника на Украине

РИА Новости показало видео возможной гибели британского наемника на Украине, снятую на экшн-камеру украинского солдата, погибшего впоследствии в результате обстрела. Кадры опубликованы в Telegram-канале агентства.

На видео двое украинских военных пытаются эвакуировать третьего бойца, у которого на бронежилете заметен флаг Великобритании. При этом украинские солдаты пытаются говорить с ним на английском языке. Позже недалеко от военных падает снаряд, после чего запись обрывается.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал наемников как можно скорее покинуть Украину. Он предупредил, что оставшиеся на территории страны военные с большой вероятностью могут погибнуть.

Марина Совина
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