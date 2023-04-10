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10:24, 10 апреля 2023Россия

Падение колеса обозрения в российском городе попало на видео

В приморском Арсеньеве засняли падение старого колеса обозрения в парке «Восток»

В Арсеньеве Приморского края падение колеса обозрения в парке «Восток» попало на видео. Его публикует RT в Telegram-канале.

На кадрах видно, как старое колесо обозрения падает на территорию, рядом с которой находится детская площадка. На другой видеозаписи показано лежащее на земле колесо, кабинки которого искорежены.

Как сообщили KP.RU в администрации российского города, в парке проводился плановый демонтаж старых аттракционов. На сайте прокуратуры российского региона говорится, что после появления в сети видеозаписи с колесом обозрения начата проверка.

Ранее в Дагестане женщина получила множественные переломы после того, как упала с обрыва в каньон на аттракционе по роупджампингу. Следователи выяснили, что организатор аттракциона не имел профессиональных знаний в области альпинизма. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

Анастасия Шейкина
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