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19:02, 10 апреля 2023Россия

В России наградили нашедшего деньги и награды бойца ЧВК «Вагнер» мальчика

В Тульской области наградили мальчика, нашедшего деньги и награды бойца ЧВК «Вагнер»

Фото: VADIM PROKOFIEV / Shutterstock / Fotodom

В Щекинском районе Тульской области наградили 9-летнего мальчика, который нашел на дереве сумку с деньгами и медалями ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава районной администрации Александр Гамбург.

Местные власти отметили мальчика за «активную гражданскую позицию, высокое чувство патриотизма и неравнодушное отношение к людям». Ему вручили подарок и почетную грамоту.

Также глава администрации поблагодарил родителей ребенка.

В начале апреля участник штурма Соледара забыл на дереве пакет с двумястами тысячами рублей, в котором также находились медали, в том числе «Железный Черный крест Вагнера». Обнаруживший сумку мальчик попросил взрослых сообщить о находке полиции. Сотрудники МВД России приняли сумку на хранение.

6 апреля бойцы ЧКВ «Вагнер» записали видеообращение, в котором поблагодарили мальчика за помощь. Они также заявили, что забывший сумку человек воевал вместе с ними.

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Алан Босиков
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