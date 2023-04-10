В России наградили нашедшего деньги и награды бойца ЧВК «Вагнер» мальчика

В Тульской области наградили мальчика, нашедшего деньги и награды бойца ЧВК «Вагнер»

В Щекинском районе Тульской области наградили 9-летнего мальчика, который нашел на дереве сумку с деньгами и медалями ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава районной администрации Александр Гамбург.

Местные власти отметили мальчика за «активную гражданскую позицию, высокое чувство патриотизма и неравнодушное отношение к людям». Ему вручили подарок и почетную грамоту.

Также глава администрации поблагодарил родителей ребенка.

В начале апреля участник штурма Соледара забыл на дереве пакет с двумястами тысячами рублей, в котором также находились медали, в том числе «Железный Черный крест Вагнера». Обнаруживший сумку мальчик попросил взрослых сообщить о находке полиции. Сотрудники МВД России приняли сумку на хранение.

6 апреля бойцы ЧКВ «Вагнер» записали видеообращение, в котором поблагодарили мальчика за помощь. Они также заявили, что забывший сумку человек воевал вместе с ними.