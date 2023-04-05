Участник штурма Соледара забыл на дереве 200 тысяч рублей и «Крест Вагнера»

Участвовавший в штурме Соледара боец забыл на дереве 200 тысяч рублей и «Крест Вагнера»

В Тульской области участник штурма Соледара забыл на дереве 200 тысяч рублей и награды, среди которых — «Железный Черный крест Вагнера». Оставленную им сумку обнаружил девятилетний мальчик, сообщает Telegram-канал Mash.

В сумке также лежали медали «За отвагу» и «За взятие Соледара». Нашедший награды и деньги бойца мальчик попросил прохожих рассказать об этом полиции.

«Интерфакс» сообщает, что сотрудники МВД России приняли находку на хранение. «Проводятся мероприятия по установлению личности владельца найденного имущества, которое будет возвращено», — сообщили в региональном главке полиции.

Полицейские выразили благодарность мальчику и его родителям. Также принято решение о поощрении ребенка.

Российские войска взяли под полный контроль Соледар 13 января 2023 года. Штурм городских кварталов осуществляли бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», что подтвердило Минобороны России.

