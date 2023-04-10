У канадских волков из зоопарка в Приморье родился первый за пять лет детеныш

В зоопарке «Чудесный» под Уссурийском канадская волчица родила впервые за пять лет

В зоопарке «Чудесный» под Уссурийском в семье канадских волков Дженны и Болто родился первый за пять лет детеныш. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Волчонок недавно открыл глазки и делает первые самостоятельные шаги. Мать Дженна постоянно находится рядом с ним, а отец Болто охраняет семью и добывает пропитание. Сотрудники зоопарка надеются, что скоро волчица и малыш будут выходить на свежий воздух и посетители увидят нового обитателя.

Дженна и Болто поселились в зоопарке пять лет назад в маленьком вольере, а в 2022 году их переместили в более просторное жилье. В марте 2023 года у них появился волчонок.

Как заявила руководитель зоопарка Екатерина Зотова, пополнение волчьей семьи говорит о том, что животные содержатся в хороших условиях.

«Мы давно планировали переселить волков в новый вольер, но те, кто занимаются стройками, знают, какое это дорогое удовольствие. Но тем, не менее, в прошлом году мы сделали много – переселили сразу несколько видов животных в новые просторные вольеры и надеемся на пополнение не только в волчьей семье», — сказала она.

24 марта Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило открыл доступ посетителей к вольеру белой медведицы Герды и ее детенышей. Медвежата появились на свет 16 декабря 2022 года, однако официально об их рождении зоопарк сообщил лишь 4 февраля. 10 марта Герда вывела детенышей на первую прогулку.