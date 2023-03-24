Новосибирский зоопарк открыл доступ к вольеру медведицы Герды и ее детенышей

Новосибирский зоопарк начал пускать посетителей к вольеру медведицы Герды и ее детенышей

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило открыл доступ посетителей к вольеру белой медведицы Герды и ее детенышей. Публикация об этом появилась в сообществе зоопарка во «ВКонтакте».

«Открыли доступ к вольеру Герды и малышей. И приглашаем вас приходить и увидеть маленьких медвежат», — говорится в публикации.

В зоопарке добавили, что гости могут увидеть и бурых медведей — они недавно проснулись и тоже начали выходить на прогулки.

Медвежата появились на свет 16 декабря 2022 года, однако официально об их рождении зоопарк сообщил лишь 4 февраля. 10 марта Герда вывела детенышей на первую прогулку. Сотрудники наблюдали за животными с помощью видеокамер и охраняли их покой, не пуская к вольеру посетителей.

20 марта стало известно, что в Челябинском зоопарке вышли из зимней спячки все медведи. Одна медведица, Забава, вовсе не укладывалась на сезонный сон, в то же время ее сестра Шкода пробудилась раньше срока. При этом животное по кличке Бусинка побило свой личный рекорд и проспало всю зиму, проснувшись только с началом весны.