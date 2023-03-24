Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:34, 24 марта 2023Моя страна

Новосибирский зоопарк открыл доступ к вольеру медведицы Герды и ее детенышей

Новосибирский зоопарк начал пускать посетителей к вольеру медведицы Герды и ее детенышей

Кадр: видео страница Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте»

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило открыл доступ посетителей к вольеру белой медведицы Герды и ее детенышей. Публикация об этом появилась в сообществе зоопарка во «ВКонтакте».

«Открыли доступ к вольеру Герды и малышей. И приглашаем вас приходить и увидеть маленьких медвежат», — говорится в публикации.

В зоопарке добавили, что гости могут увидеть и бурых медведей — они недавно проснулись и тоже начали выходить на прогулки.

Медвежата появились на свет 16 декабря 2022 года, однако официально об их рождении зоопарк сообщил лишь 4 февраля. 10 марта Герда вывела детенышей на первую прогулку. Сотрудники наблюдали за животными с помощью видеокамер и охраняли их покой, не пуская к вольеру посетителей.

20 марта стало известно, что в Челябинском зоопарке вышли из зимней спячки все медведи. Одна медведица, Забава, вовсе не укладывалась на сезонный сон, в то же время ее сестра Шкода пробудилась раньше срока. При этом животное по кличке Бусинка побило свой личный рекорд и проспало всю зиму, проснувшись только с началом весны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В «Леруа Мерлен» приняли решение по магазинам в России
В российском городе мошенник обманул дольщиков на миллионы рублей
Пассажирка самолета захотела подраться с мужчиной и расцарапала полицейского
Херш объяснил кризис в Европе взрывами на «Северных потоках»
Актриса появилась на публике с пятнами фейковой крови на лице
В Армении захотели направить в Карабах миссии ООН и ОБСЕ
СКР объяснил закрытие баров в Петербурге
В России появится учебник о традиционных семейных ценностях для подростков
Минкульт не подтвердил информацию об уходе замминистра Маниловой
«Ростех» рассказал об интересе к обломкам американского дрона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.