Россиянки резко заинтересовались ипотекой

ВТБ: доля взявших ипотеку женщин в России выросла до 53 процентов

Доля женщин в числе ипотечных заемщиков за год резко выросла с 46 процентов в первом квартале 2022 года до 53 процентов в январе-марте 2023-го. О том, что россиянки стали активнее интересоваться кредитами на жилье, говорится в исследовании ВТБ, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты связывают такой тренд с модернизацией семейной ипотеки. «Распространение условий программы на всех граждан с двумя несовершеннолетними детьми существенно расширило круг потенциальных заемщиков. В совокупности с индексацией материнского капитала и дополнительными выплатами многодетным заемщикам это привело к резкому росту спроса женщин на ипотечные кредиты», — пояснили в ВТБ.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года семейная ипотека впервые стала популярнее льготной. По семейной ипотеке россияне оформили в ВТБ 10,3 тысячи сделок на общую сумму в 62 миллиарда рублей, тогда как в рамках льготной госпрограммы — около 9 тысяч сделок на 55,2 миллиарда рублей.

В апреле директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев заявил, что половина россиян не могут позволить себе приобрести жилье ни по одной из ипотечных программ. Эксперт добавил, что льготная ипотека разогнала рынок и стала причиной того, что средства налогоплательщиков распределялись в пользу верхнего слоя среднего класса.