Стало известно о многомилионных заработках Бельгии на российских активах

Le Soir: Бельгия заработала 625 миллионов евро на российских активах

Бельгия получила «непредвиденные» доходы в размере 625 миллионов евро, которые были получены за счет налогообложения процентов от размещения замороженных российских активов. Об этом сообщает Le Soir.

По информации издания, по большей части это связано с присутствием на бельгийской территории международной депозитарной и расчетно-кассовой компании по облигациям и акциям Euroclear, владеющей весомым количеством замороженных российских активов.

Данная компания инвестирует средства, полученные в рамках выплат по облигациям и купонам. Всего в 2022 году депозитарий получил проценты в размере 821 миллион евро, которые облагаются налогами. Отмечается, что в 2023 эта сумма продолжит расти, но темпы роста замедлятся.

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