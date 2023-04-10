Звезда «Эйфории» призналась в недопонимании возлюбленного из-за акцента

Звезда «Эйфории» Зендея призналась в недопонимании возлюбленного из-за британского акцента

Звезда сериала «Эйфория», американская актриса Зендея призналась, что не всегда может понять своего возлюбленного, актера Тома Холланда, из-за британского акцента, несмотря на то, что пара находится в отношениях несколько лет. Об этом пишет Daily Mail.

По словам актрисы, она «изо всех сил пытается понять, что говорит Том», однако ее сбивает с толку рифмованный сленг кокни. «Мне нравится его британский акцент, но как бы Том ни пытался мне объяснить, я никогда не пойму рифмованный сленг. Вроде я поняла концепцию — но какое отношение яблоки и груши имеют к ступенькам?» — сказала Зендея.

При этом она отметила, что считает милым, когда возлюбленный говорит ей разные фразы, даже если она их не понимает.

Ранее стало известно, что Том Холланд вернется к роли Человека-паука в новом проекте киностудии Marvel. Предыдущее появление английского актера в роли героя состоялось в декабре 2021 года.