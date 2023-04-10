Убивший россиянку в Железногорске признался в нападении на другую девушку

Обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Железногорске признался еще в одном преступлении

20-летний житель Красноярского края, обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Железногорске, признался еще в одном преступлении, жертвой которого также стала молодая местная жительница. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, в июле 2022 года в полицию поступило сообщение из местной больницы о госпитализации 19-летней девушки с травмой головы. Она рассказала, что вечером на пляже на нее напал незнакомец. Одетый в темную одежду и с черной маской на лице мужчина ударил ее по голове, а затем скрылся. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью»).

20-летний задержанный признал вину в нападении на пляже. По его словам, он совершил преступление в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому не смог объяснить причину своего поступка. Потерпевшая опознала его.

5 апреля сообщалось о задержании жителя Красноярского края за совершение другого преступления. По версии следствия, 30 июля 2022 года 16-летняя девушка ушла с подругами на празднование Дня города Железногорска и домой не вернулась. В ходе поисков ее тело было обнаружено 4 августа на берегу озера в местном парке. Обвиняемого нашли после массовой проверки горожан на причастность к убийству.