Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:08, 10 апреля 2023Силовые структуры

Россиянина обвинили в убийстве соседки молотком из-за ночного шума

Жителя Ростова-на-Дону обвинили в убийстве 17-летней соседки молотком из-за ночного шума

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону 42-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве 17-летней девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ночью 8 апреля мужчина находился в своей квартире на бульваре Комарова. Внезапно он услышал шум из соседней квартиры, разозлился из-за этого и, взяв молоток и нож, пошел к юной соседке разбираться. Когда девушка открыла дверь, россиянин стал ссориться с ней, а затем нанес удары молотком и ножом по голове и телу.

От полученных ранений соседка скончалась на месте. Вскоре после этого мужчина был задержан. Он отказался от дачи показаний. Следствие направило ходатайство в суд о его аресте.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске СКР возбудил дело из-за нападения подростков с молотками на двоих сверстников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
К бумажным повесткам от военкоматов прибавятся электронные оповещения
Женщина продала ребенка из-за одержимости демонами
Популярного рэпера прозвали вампиром из-за моложавой внешности в 50 лет
Раскрыты способы избавления от трупного запаха в квартире
В Москве уменьшились квартиры
В российской школе ученик на перемене ударил сверстника ножом
Менеджер Емельяненко описал работу с бойцом
Столетняя женщина раскрыла секрет долголетия
Россиянина обвинили в убийстве соседки молотком из-за ночного шума
Стюардессы отказали пассажиру в джин-тонике и довели его до криков и слез
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.