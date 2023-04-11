Марочко рассказал о попытках ВСУ ввести в заблуждение российскую радиоразведку

Офицер ЛНР Марочко заявил о попытках ВСУ вести радиоигру, чтобы обмануть разведку России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вести радиоигру в зоне ответственности 2-го гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса России, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«В последнее время, на различных радиочастотах, от украинских боевиков проходят ложные сообщения о действиях наступательного характера либо о готовящихся ударах по неподтвержденным координатам целей», — сообщил Марочко, отметив, что «радиоигра» ведется в среднем два-три раза в день.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к форсированию Днепра. По его словам, украинские силы на правом берегу Днепра маневрируют, меняют позиции и создают ложные, а также перебрасывают живую силу, технику и собирают плавательные средства.