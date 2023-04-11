Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:40, 11 апреля 2023Бывший СССР

Марочко рассказал о попытках ВСУ ввести в заблуждение российскую радиоразведку

Офицер ЛНР Марочко заявил о попытках ВСУ вести радиоигру, чтобы обмануть разведку России

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вести радиоигру в зоне ответственности 2-го гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса России, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«В последнее время, на различных радиочастотах, от украинских боевиков проходят ложные сообщения о действиях наступательного характера либо о готовящихся ударах по неподтвержденным координатам целей», — сообщил Марочко, отметив, что «радиоигра» ведется в среднем два-три раза в день.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к форсированию Днепра. По его словам, украинские силы на правом берегу Днепра маневрируют, меняют позиции и создают ложные, а также перебрасывают живую силу, технику и собирают плавательные средства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обещании Зеленского отдать Польше западные области Украины
ФСБ показала видео задержания собиравшегося воевать за ВСУ россиянина
США заподозрили ОАЭ в помощи России в обходе санкций
МИД Японии назвал Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией
Названы самые частые ошибки при самостоятельном бронировании тура
Марочко рассказал о попытках ВСУ ввести в заблуждение российскую радиоразведку
Судье Арбитражного суда Алтайского края дали 13 лет за получение крупных взяток
Не брившая подмышки несколько лет блогерша ответила на критику хейтеров
Нейросеть подготовила мирный договор по Украине
Названа самая опасная поза в сексе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.