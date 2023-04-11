Стало известно об уничтожении командира роты батальона «Карпатская сечь»

Военкор Котенок: в зоне СВО уничтожен командир роты нацбатальона «Карпатская сечь» Асадов

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) был уничтожен командир роты украинского нацбатальона «Карпатская сечь» Артур Асадов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

«Артур Асадов — командир роты нацбатальона «Карпатская сечь», активно светившийся в бандеровских медиа в ходе осенней кампании Вооруженных сил Украины», — заявил военкор. Подробностей ликвидации Асадова не приводится.

4 апреля стало известно об уничтожении под Артемовском (украинское название — Бахмут) офицера спецназа «Сокол» Министерства внутренних дел Украины Дениса Ясинского. Как сообщалось, он возглавлял запорожское отделение националистической партии «Свобода». Кроме того, Ясинский был участником карательных операций в Донбассе в 2016-2019 годах.

Ранее в районе Артемовска ликвидировали полковника спецназа Службы безопасности Украины «Альфа» Александра Вдовиченко и командира украинского батальона имени Шейха Мансура Артура Пашкуляка с позывным Махно.